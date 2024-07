Irène Schweizer in Memoriam – DO 25.Juli 2024

DO 25.Juli 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 212

Irène Schweizer in Memoriam

Nach langer Krankheit ist die renomierte Jazzpianistin und -akivistin Irène Schweizer 83jährig verstorben. Die Schaffhauserin, die auch Schlagzeug spielte, zählt zu den bedeutendsten Pionieren des Free Jazz, zu dem sich ihre perkussive Spielweise von den 1960er Jahren an autodidaktisch entwickelte. Eine Auswahl aus ihrem grossen Opus deutet in dieser Sendung auf ihre verschiedenen Einflüsse, Vorlieben und Qualitäten z.B. ausgeprägter Struktursinn, Cecil Taylor, Thelonious Monk, Duos mit Schlagzeugern aus Europa, USA und Südafrika und Feminismus. Um ihr Schaffen zu speziell zu fördern und dokumentieren sind ursprünglich auch die Zürcher Intakt Records gegründet worden – heute international eines der wichtigsten Labels des aktuellen Jazz

