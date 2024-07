Summer in the City und bei Supernova

In unserer neuen Ausgabe von SUPERNOVA am Samstag, 27.7. um 14h, gibt’s einen kurzen Überblick über das geniale Schaffen des UK-Labels BRIDGE THE GAP von Eric Karsenty. Bei Ihm unter Vertrag stehen Künstler wie MYLE MANZANZA, CORTO.ALTO, BOREAL SUN, TC & THE GROOVE FAMILY oder ABASE.

Daneben gibt’s weitere Highlights aus der Englischen Szene: Neues von JOE-ARMON JONES oder Funk von RESOLUTION 88.

Der HipHop kommt nicht zu kurz: Neues von COMMON, CPRCRN oder LEON PHAL.

Und exotisch wird’s mit OVALL aus Japan, HERMETO PASCOAL aus Brasilien, CHEO aus Venezuela oder FINN REES aus Tasmanien.

All das und noch vieles mehr bei SUPERNOVA, 27.7., 14 bis 16h