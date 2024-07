RaBe hat sich in Ernen eingerichtet und geht auf Stimmenfang. Wer ist unterwegs an einem Sommernachmittag in Ernen? Am Wochenende vom 27. und 28. Juli findet ausserdem das Queerlesen statt, die literarischen Lesungen mit queerer Literatur. Dazu ein paar kurze Eindrücke mit den Schriftsteller*innen, die hier auftreten.

Hier gibt es mehr Infos zum Queerlesen.

Sendung vom 27. Juli zum Nachhören: