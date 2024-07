Que(e)rBeet im Juli 2024

In der Sendung vom 28. Juli 2024 berichteten Alessandra Widmer und Roman Heggli über Aktuelles aus den Dachorganisationen LOS und Pink Cross, trans Aktivist Henry Hohmann gab im ‘Blickpunkt trans‘ einen persönlichen Überblick zu News aus der Welt und Tim Binda informierte über den aktuellen Stand der bevorstehenden BernPride.

In der zweiten Stunde brachte Billy Ostertag in ‘my life & my music‘ eine Auswahl an Lieblingsmusik mit und gewährte einen Einblick ins eigene Leben.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: