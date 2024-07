Sylvaine feat Kathrine Shepard Live HELLFEST 2024

Sommer Festival, fette Riffs, grossartige Liveatmosphäre on Air, am 30 Juli *20uhr* bringt Abbazappa, grandiosen Mystischen Folk Black Metal von der Norwegischen Metal Band Sylvaine Feat Kathrine Shepard, aufgenommen Live am 27. Juni 2024 beim Metal Hellfest Open Air In Clisson, Frankreich. Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

271 Sendung 30 Juli 2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder Sylvaine Live 2024 Metal Hellfest Open Air

01 MYRKUR – Valkyriernes Sang 2023

02 Sylvaine – Earthbound Live 2024

03 Sylvaine – Abeyance Live 2024

04 Sylvaine – Fortrapt Live 2024

05 Sylvaine – Livets dans (excerpt) Live 2024

06 Sylvaine – I Close My Eyes So I Can See Live 2024

07 Sylvaine – Mono No Aware Live 2024

08 Sylvaine – Mørklagt Live 2024