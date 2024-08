Modern Mainstream – DO 8.August 2024

DO 8.August 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 213

Modern Mainstream

MELISSA ALDANA: ECHOES OF THE INNER PROPHET (Blue Note) – MATT WILSON QUARTET: HUG! (Palmetto) – JOHN FEDCHOCK NY SEXTET: INTO THE SHADOWS (Summit) – SOUTH FLORIDA JAZZ ORCHESTRA: CHEAP THRILLS – THE MUSIC OF RICK MARGITZA (Summit) – OWEN BRODER: HODGES: FRONT AND CENTER VOL. 2 (Outside In Music) – BRIAN LANDRUS PLAYS ELLINGTON AND STRAYHORN (Palmetto)