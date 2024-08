Mensch und Natur: „Bukolik“ heisst das neue Album der Plague Pits

In der aktuellen Sendung bietet Luca dir einen Blick in das neue Album der Berner Coldwave Band Plague Pits. Bukolik behandelt die Trennung zwischen Mensch und Natur, ist am 12. Juli 2024 erschienen und im Frühjahr 2024 entstanden. Im Rest der Sendung gibt es Sci-Fi-Tipps für alle Space Nerds mit Mars Express, einem französischen animierten Sci-Fi-Krimi und mit Virtuaverse einem Cyberpunk Point & Click Adventure mit Synthwave Soundtrack. Der 80s Track der Woche kommt von Yellow Magic Orchestra aus Japan und am Schluss der Sendung wird der Fokus auf die Solo Musik von Yukihiro Takahashi, dem Sänger und Drummer von Yellow Magic Orchestra, gelegt. Er gilt als einer der Pioniere der japanischen Synth-Pop Musik.