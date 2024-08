Sommer Festival, fette Riffs, grossartige Liveatmosphäre on Air, am 13. August *20uhr* bringt Abbazappa, grossartige Klassiker und Rare Songs, aus der 1998 Judas Priest, Doppel Album, Compilation Priest, Live and Rare. Alle Songs sind eine Zusammenstellung, von B Singles und bekannte Klassikern, aus den späten 70ern und frühen 80ern Jahren, die Heavyst Periode der Band.

Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

271 Sendung 13 August 2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder Judas Priest – Priest, Live and Rare live Album 1998

01 Judas Priest – Metal Gods Live 2003

02 Judas Priest – Beyond the Realms of Death Live 1978

03 Judas Priest – White Heat, Red Hot Live 1978

04 Judas Priest – Starbreaker Live 1978

05 Judas Priest – Breaking the Law Live 1981

06 Judas Priest – Living fter Midnight Live 1981

07 Judas Priest – The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown) Live 1983

08 Judas Priest – You ve Got Another 1981Thing Coming Live 1983

09 Judas Priest – Private Property Live 1986

10 Judas Priest – Turbo Lover (Hi-Octane Mix) 1986