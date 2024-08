Walliser Wasserfrauen

Wasser ist lebensnotwendig. In den Bergregionen zeigt sich das ganz besonders deutlich. Oft gibt es zu wenig oder zu viel Wasser auf einmal. Viele Walliser Sagen und Geschichten drehen sich rund um dieses Thema. Die Erzählforscherin Ursula Walser-Biffiger erzählt in dieser Sendung von den Frauen-Gestalten in Walliser Sagen und was sie mit dem Wasser zu tun haben. Eine Sendung von Joseba Zbinden.

Sendung vom 13. August zum Nachhören:

Gespieltes Musikstück: