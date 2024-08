Dexter Gordon – DO 22.August 2024

DO 22.August 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 214

Dexter Gordon (1923-90)

Unbegreiflich: es dauerte 30 Jahre bis die US-Jazzszene Dexter Gordon zu würdigen begann, obschon er massgeblich an der Formulierung des Bebop und des Hardbop beteiligt war. Meistens nahe beim Thema war er ein humorvoller, überraschender Spieler mit Motiven. Zupackend in schnellen Stücken und „laid back“ und mit eigener Sensibilität in Balladen, faszinierte Gordon mit seinem grossen, hellen und zugleich subtilen Sound. Ein Wiederhören mit dem kalifornischen Tenorsaxophonisten gemeinsam mit bedeutenden Weggenossen.

2024.08.22.AL Crisscross 214.Dexter Gordon