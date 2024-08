In unserer ersten Sendung nach der Sommerpause schauen wir uns die Pläne der Universität Bern für die Nahoststudien genauer an. Anfang Jahr hatte die Universitätsleitung bekannt gegeben, dass das Institut für Nahoststudien aufgelöst wird. Nun soll es zusammen mit der Religionswissenschaft und der Sozialanthropologie in ein neues Departement eingebettet werden.

Und wir blicken einige Wochen zurück. Im Juli sorgten Umweltschützer*innen nämlich mit einem schwimmenden Protestcamp für Aufsehen.