Das Kunstmuseum kriegt einen flimmernden Sandsteinwürfel

Die Hodlerstrasse in Berns Innenstadt ähnelt einer schiefen Zahnreihe: Nahe der Lorrainebrücke steht der historische Stettlerbau von 1879, das eigentliche Hauptgebäude des Kunstmuseums. Direkt daneben markant der Atelier- 5 Anbau aus den 1980ger Jahren: Das stark sanierungsbedürftige Sorgenkind. Gleich daneben, an der Hodlerstrasse 6, das Gebäude der Polizei. Ein Gefühl ästhetischer Harmonie ergibt sich bei diesem Anblick nicht. Das soll sich nun ändern: Der Anbau soll weg und der Stettlerbau saniert werden, das Polizeigebäude wird in Zukunft Teil des Museumskomplexes. Diese neu geschaffene Harmonie soll Offenheit und Wohligkeit vermitteln, so Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums. «Ein Kunstmusem des 21. Jahrhunderts ist ein öffentlicher Ort für alle Menschen», so Zimmer.

Von 148 eingegangenen Projektideen hat das Architekturbüro Schmiedlin aus Zürich das Rennen gemacht. Diese haben im Engadin bereits Expertise beim Umbau eines Museums gesammelt. Das Architektenteam will den Stettlerbau wieder vollständig freistellen. Im Polizeigebäude soll die Museumsadministration und ein Bistro untergebracht werden. Im Freiraum dazwischen entsteht der Neubau «Eiger»: Ein markanter Würfel, der mit seiner stattlichen Höhe von 24 Metern das Kunsthaus bei Weitem überragt. Im Charme der Berner Altstadt wird die Gebäudefassade aus Sandstein gefertigt. Der Sandsteinwürfel soll aber leicht daherkommen, betont Nicolò Krättli, Architekt beim Projekt. «Wir haben versucht, ein Flimmern in den Stein zu bringen.» Dieses Flimmern will das Architektenteam durch unterschiedliche Oberflächenbearbeitung der Sandsteine erreichen. Ein Teil der Steine wird gebrochen, dadurch entsteht eine poröse und unregelmässige Oberfläche. Ein Teil der Steine wird geschnitten, sie werden dadurch glatt. «Die unteren Steine werden mehr gebrochen, gegen oben entwickelt sich das zu einer fast vollständig geschnittenen Fassade», erklärt Nicolò Krättli. So werde das Gebäude gegen oben hin glatter, es wirke leichter und luftiger.

Für luftigen Freiraum sorgt auch die Position des Neubaus. Dieser steht einige Meter weiter hinten als der jetzige Anbau. So entsteht direkt an der Hodlerstrasse ein öffentlicher Museumsplatz. Das Haus nimmt sich zurück und gibt der Öffentlichkeit Raum. «Uns war es wichtig diesen Vorplatz zu haben um Luft zu schaffen», so Krättli. Zudem soll direkt hinter dem Kunstmuseum der Aarehang für alle geöffnet werden – darauf freut die Museumsdirektorin Nina Zimmer ganz besonders. «Das ist eine wunderschöne Landschaft, direkt in Berns Altstadt.» Das Museum soll Durchgänge öffnen, so das man zum Spazieren am Kunstmuseum vorbeiläuft und durch die grossen Scheiben einen Einblick ins Innere des Museums erhält.

Doch der Neubau des Kunstmuseums Bern soll nicht nur gegen Aussen, sondern auch gegen Innen ein qualitativer Quantensprung darstellen. 500 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche verspricht der Neubau. Dadurch könne eine Idee innerhalb einer Ausstellung vollständig dargestellt werden, betont Nina Zimmer. Das stelle eine riesige Verbesserung zur jetzigen Lage dar.

In Stein gemeisselt ist die Zukunft des Kunstmuseums aber noch nicht. Vor Baubeginn stehen noch Debatten zur Finanzierung des Projektes an. Der Neubau und die Sanierung kosten zusammen 147 Millionen Franken. Für fast zwei Drittel der Kosten kommt der Kanton Bern auf. Ein Drittel wird von der Stiftung Kunstmuseum Bern übernommen. Der Mäzen Hansjörg Wyss übernimmt allein 30 Millionen Franken.

In rund einem Jahr soll der Grosse Rat über den Projektierungskredit entscheiden. Wenn der Kanton den Neubau nicht finanziert, dann gibt es zwei Szenarien. Erstens: Der sanierungsbedürtige Anbau wird geschlossen, dadurch verliert das Kunstmuseum viel Ausstellungsfläche und damit seine regionale und internationale Strahlkraft. Zweitens: Der Anbau wird saniert, auf den Ersatzneubau verzichtet. Diese Variante wäre aber nur 20 Millionen Franken günstiger als der Ersatzneubau und für die Stadt und das Museum wesentlich unattraktiver. In der Jury zum Architekturwettbewerb sassen zwei bürgerliche Vertreter des Grossen Rates: Benjamin Marti von der SVP und Alfons Bichsel von der Mitte. Diese zeigten sich an der gestrigen Medienkonferenz jedoch zuversichtlich, die bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat für das neue Kunstmuseum gewinnen zu können.

Die Stadt Bern beteiligt sich indirekt am Bau des neuen Musemsgebäudes. Den Bau an der Hodlerstrasse 6 gibt sie an das Kunstmuseum ab. Die Stadt verpflichtet sich zudem, die gesamte Hodlerstrasse aufzuwerten und den Verkehr zu beruhigen. Zudem soll die Ausfahrt des Parkings Metro verlegt werden. Dieser liegt momentan genau vor dem Kunstmuseums. Durch diese Massnahmen soll an der Hodlerstrasse eine Begegnungszone entstehen.