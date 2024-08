Sendung vom 20. August 2024

Das Kunstmuseum Bern erhält einen Neubau. Seit gestern ist bekannt wie dieser aussehen soll: Zwischen Stettlerbau und Hodlerstrasse 6 soll ein grosser, freistehender Würfel aus Sandstein Raum für das Kunstmuseum der Zukunft bieten. Wir sprechen in der Sendung mit der Museumsdirektorin und den Architekt*innen. Ausserdem gehen wir der Frage nach, was das alles kosten soll und wer dafür aufkommt.

Dann besuchen wir das Baumkompetenzzentrum von Stadtgrün Bern in der Elfenau. Dort führt die Ausstellung «Bäume in der Stadt» in die Welt der Stadtbäume ein.

Beiträge dieser Sendung: