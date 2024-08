Über einen Spaziergang ins Jetzt zum Festival am Waldrand

Heute beginnt das Festival am Waldrand, organisiert von der Heiteren Fahne in Wabern. Über vier Tage hinweg treten Bands wie Mischgewebe, The Jackets und Jessiquoi auf. Ein Highlight ist die Übernachtungsmöglichkeit von Freitag auf Samstag nach einem Sonnenuntergangskonzert mit Osomo, gefolgt von einem Sonnenaufgangskonzert mit Mahadev Cometo von den „Young Gods“, bei dem Kaffee und Gipfeli serviert werden. Zur Vorbereitung auf das Festival bietet die Heitere Fahne einen von Christine Hasler und Kathrin Yvonne Bigler entworfenen Audio-Spaziergang an, den Dennis Schwabenland bereits gehört hat: Den „Spaziergang ins Jetzt„.