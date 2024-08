Sendung vom 22. August 2024

Wie soll sich die Stadt Bern bei internationalen Ereignissen wie Kriegen solidarisch zeigen? Diese Frage stellt das Postulat «Solidarität mit Menschen statt Staaten» im Stadtrat. Wir fragen bei den Postulant*innen nach, was sie denn genau fordern.

Und wir sprechen mit Jakob Springfeld. Der ostdeutsche Autor und Aktivist liest heute Abend am No Borders No Naitons Festival aus seinem Buch «Unter Nazis: jung, ostdeutsch, gegen rechts» vor. In dem Buch beschreibt Springfeld das Aufwachsen in der ostdeutschen Gegenwart, in der Rechtsextremismus an der Tagesordnung ist.