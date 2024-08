Berner Nachhaltigkeitstage 2024

Die Stadt Bern steht für zwei Wochen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit! Rund 70 Berner Organisationen laden im Rahmen der Berner Nachhaltigkeitstage zu Workshops, Führungen und Ausstellungen ein.

Eröffnet werden die Nachhaltigkeitstage mit einem grossen Fest auf dem verkehrsfreien (!) Berner Bahnhofsplatz mit viell Essen, Getränken, Musik und vielen Ständen, die Inspirationen für einen nachhaltigen Alltag bieten.

RaBe ist live vor Ort dabei und lässt verschiedene Initiativen zu Wort kommen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren.

Tune in oder besuche uns vor dem Berner Generationenhaus am 7. September von 11 bis 17 Uhr.

RaBe ist noch in zwei weiteren Programmpunkten im Rahmen der Nachhaltigkeitstage involviert: Die Live-Übertragung aus dem Dock8 der Podiumsdiskussion „Was machen wir mit unserer Zeit?„ am 12. September und die Sendung „Armut und Nachhaltigkeit – ein Widerspruch?„ in Zusammenarbeit mit der Gassenarbeit Bern vom 19. September.