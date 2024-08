Sendung vom 23. August 2024

Neues Budget Kanton Bern / Chocolate Remix / Radio-Blog Sehe Dich

Die Kantonsregierung hat gestern das Budget für das kommende Jahr vorgestellt. Trotz eines Überschusses in dreistelliger Millionenhöhe holt der Kanton die Teuerung beim Personal nicht auf.

Morgen spielt die argentinische Künstlerin Chocolate Remix am No Borders No Nations Festival. Sie macht feministischen Reggaeton. Ist das ein Widerspruch?

Und wir haben eine neue Radio-Bloggerin, Mirjam Berger, sie ist Theatermacherin und liest aus ihrem Stück „sehe dich“ über die Krisen, mit denen wir heute leben. Und sie bringt eine tierische Perspektive ein. Die einer Krähe.