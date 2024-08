La Gustav promeut la nouvelle génération de musicien·ne·s en Suisse et tisse des liens entre les régions linguistiques. Chaque année, La Gustav forme une vingtaine de jeunes des deux côtés de la Sarine dans son académie basée à Fribourg en vue de créer, produire et interpréter leurs propres chansons. On en parle sur Radio RaBe avec son fondateur Pascal Vonlanthen alias Gustav, avant de retrouver les créations de l’académie sur la scène des festivals d’été!

Playlist

19:03 Crème solaire – Calicanti

19:17 Marie Jay – Dory

19:34 Gjon’s Tears – Pure

19:45 Cinnay, Soukey – Bish no da?

19:53 ZOË MË – Ok

19:58 Nalun Volan – Welcome