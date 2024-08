Randwegfest 2024

Das kleine, feine Randwegfest hat sich mittlerweile in die Herzen der Lorraine-Bewohner:innen eingeschlichen. Jeden Spätsommer bringen die Menschen Essen und Trinken auf die Gasse, die Randweg-Kids werden vom Spielbetrieb und dem Modi-Träff bespasst oder moderieren die Live-Übertragung. Gross und Klein schwingen das Tanzbein – diesmal zu den Klängen der Tzupati Orchestra.

Es wird wohl ein wehmütiger Schleier über dem Fest liegen dieses Jahr: Im Randweg 19 und 21 wurde allen Mieter:innen gekündigt. Viele Familien sind bereits weggezogen, andere sind gerade mit der Wohnungssuche beschäftigt. Auch RaBe wird die Räumlichkeiten am Randweg im März 2025 räumen müssen. Es ist also wohl das letzte Randweg in seiner jetzigen Form.

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! Am 14. September steigt die Sause – vor Ort ab 14 Uhr, on air ab 18h mit Konzert-Übertragung und Gesprächen über Gentrifizierung, soziales Wohnen, Benachteiligung bei der Wohnungssuche, bezahlbarer Wohnraum etc.