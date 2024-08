Janis Joplin: 1970 Live In Concert

Sommer Festival, fette Riffs, grossartige Liveatmosphäre on Air, am 27. August *20uhr* bringt Abbazappa, grossartige Songs, aus dem1970 doppel LP-Live-Album – Janis Joplin: In Concer. Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

273 Sendung 27 August 2024 *20 Uhr gespielte Lieder Janis Joplin: 1970 Live Album: In Concert

01 Janis Joplin – Raise Your Hand (Live 1969)

02 Janis Joplin – Down on Me (Live 1972)

03 Janis Joplin – Bye Bye Baby (Live 1972)

04 Janis Joplin – All is Loneliness (Live 1972)

05 Janis Joplin – Piece of My Heart (Live 1972)

06 Janis Joplin – Roadblock (Live 1972)

07 Janis Joplin – Flower in the Sun (Live 1972)

08 Janis Joplin – Summertime (Live 1972)

09 Janis Joplin – Half Moon (Live 1972)

10 Janis Joplin – Kozmic Blues (Live 1972)

11 Janis Joplin – Move Over (Live 1972)

12 Janis Joplin – Try (Just a Little Bit Harder) (Live 1972)

13 Janis Joplin – Get it While You Can (Live 1972)