Verdrängt: In Zürich-Brunau muss eine riesige Wohnsiedlung der Aufwertungslogik weichen. Ein Dokumentarfilm begleitet die Betroffenen während drei Jahren.

Ausgeliefert: Die Antifaschist:in Maja T sitzt in Ungarn im Gefängnis, weil der deutsche Staat sie an Ungarn ausgeliefert hatte. Ein Besuch hinter Gittern ermöglicht Einblicke in die miserablen ungarischen Haftbedingungen und auf den versagenden deutschen Rechtsstaat.