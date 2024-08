Neue Praktikant:innen bei Subkutan

Die neuen Praktikant*innen sind am Start

Hier sind sie, die Wagemutigen, die sich in den nächsten Monaten in die Welt der Moderator*innen und Journalist*innen begeben. Ausgerüstet mit viel Elan haben sie ihre Ausbildung bei RaBe Mitte August gestartet. Und eines ist klar, sie werden gefordert sein. Sie werden ihre Komfortzone verlassen, wenn sie das erste Mal mit rasendem Herzen am Mikrofon stehen und dabei entspannt wirken wollen. Oder sich während dem ersten Interview im eigenen Gedankendickicht verirren und sich das auf keinen Fall anmerken lassen wollen.

Und ein anderes ist auch klar. Wir werden sie darin bestärken, sich selbst zuzulächeln, auch wenn die Knie schlottern. Und wir werden sie unterstützen 1001 Entscheidung zu treffen, damit das gewählte Thema klar und fassbar wird. Und wir werden zusammen essen und plaudern und Spass haben.

Willkommen bei RaBe – Schiff ahoi!