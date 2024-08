Tout est sculpture

En hommage à l’artiste Ben, connu pour ses slogans en noir et blanc, Quartier Général organise une soirée culinaire inspirée des principes Fluxus. Une trentaine de talents créent une sculpture comestible, le 30 août à la Chaux-de-Fonds. Jérôme Baratelli, président de l’association, nous détaille ce festin à déguster avec les yeux et les papilles sur Radio RaBe.

Playlist

Ben Vautier – Musique Total (1963)

John Cage – Sonatas and Interludes for prepared piano (Orlando Bass)

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – It Looked Shorter on the Map

Franz Treichler joue Dada

Kevin Coyne – Sunday Morning Sunrise