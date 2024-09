Los I-licenciados con La Sin Permiso

El Templo presenta: La Sin Permiso

Ensamble musical, comparsa urbana, toreros del torito, carnavaleros del diablito y los viejitos, oriundos de toda América no tanto por sus pasaportes, sino porque la música no tiene fronteras. La banda que no pide permiso, y quizás perdón tampoco. Con todos ustedes en formato Podcast: la fiesta musical, la banda que abre la puerta, a la cuarta dimensión donde el espacio se transforma en encuentro y comunidad, gracias a la música.

En el saxofón, Joel de México, en el clarinete Ángeles desde Chile. Ejecutando la tarola y percusiones menores, directo de Colombia: Jacobo. En el Bombardino Cristina y finalmente, la front-woman de esta agrupación: Tanya.

A continuación podrán revivir la transmisión de El Templo 30 de Agosto del año 2024.

15:14 Sonaja y Tambor (Cartagena, COL)

37:17 Son Calenda (Oaxaca, MX)

Contacto con la banda: https://www.instagram.com/lasinpermisobanda/

Sintoniza El Templo: https://rabe.ch/el-templo/