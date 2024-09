Sendung vom 02. September 2024

Die Macht der Rechtsextremen: In Thüringen und Sachsen wurde gewählt, die AfD gewinnt. Was heisst das für linke und migrantische Bewegungen in Ostdeutschland? Nichts Gutes, meint Jakob Springfeld, Autor und Aktivist. Und: Die Macht des Abstimmungszettels. Mit dem Jurakonkordat soll der Kantonswechsel von Moutier geregelt werden. Ist damit die Jurafrage geklärt? Ja, meint Jean-Daniel Ruch, ehemaliger Botschafter.