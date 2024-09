Heute dreht sich bei uns im Info alles um die Zahl drei. Im dritten Geschäftsjahr befindet sich nämlich das Onlinemedium Hauptstadt. Sie beleben mit ihrer Redaktion diese Woche im Tojo Theater. Wie passt der Journalismus auf die Bühne? Und: Alle guten Dinge sind drei. Nach der 13. AHV und der Renteninitiative kommt mit dem Referendum zur BVG-Reform zum dritten Mal dieses Jahr eine Vorlage zur Altersvorsorge an die Urne. Was spricht dafür, was dagegen? Das hört ihr heute im RaBe Info.