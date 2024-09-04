der Morgen
auf Sendung
Über die Sendung

RaBes Morgensendung mit Spielen und Verlosungen (von Tickets, DVDs, CDs etc.), Wetter, Interviews und viel Musik – von und mit den Moderatoren Beni Hächler und Urs Rihs.

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  • Mi, 11.9., 8:00 - 11:00
  • Mi, 18.9., 8:00 - 11:00
  • Mi, 25.9., 8:00 - 11:00
  • Mi, 2.10., 8:00 - 11:00
  • Mi, 9.10., 8:00 - 11:00
  • Mi, 16.10., 8:00 - 11:00
  • Mi, 23.10., 8:00 - 11:00
  • Mi, 30.10., 8:00 - 11:00
  • Mi, 6.11., 8:00 - 11:00
  • Mi, 13.11., 8:00 - 11:00
Sendungsportrait
Sendung

Der Morgen Mittwoch

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The Hottest Morning Show In Tôwn

Playlist vom 04.09.24

  • Alvin Curran – Fiori Chiari Fiori Scuri (Pt. 1)
  • Frédéric Chopin – Nocturnes No 19 In E-Minor, Op. 72-1
  • The Caretaker – The Loves Of My Entire Life
  • Jackie Mitto – Totalley Together
  • Nick Hakim – Those Days
  • Glass Beams – Snake Oil
  • Lalalar – Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder
  • Dean Blunt & Inga Copeland – 8
  • Yas-Kaz – Jungle Book
  • Blood Orange – Runnin‘
  • Mandala – El-Baion
  • The Kinks – Cadillac
  • The Cult – The Cult Theme
  • Gong Gong Gong 工工工 – Moonshadows 月後殘影
  • Natalie Cole – Annie Mae
  • Alphonsus Idigo – Search
  • Ata Kak – Obaa Sima
  • Ahmed Malek  – Thème Djalti (feat. Aïda Guéchoud)
  • Cecil Lyde – Happy Feeling

 