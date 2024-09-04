The Hottest Morning Show In Tôwn

Playlist vom 04.09.24
- Alvin Curran – Fiori Chiari Fiori Scuri (Pt. 1)
- Frédéric Chopin – Nocturnes No 19 In E-Minor, Op. 72-1
- The Caretaker – The Loves Of My Entire Life
- Jackie Mitto – Totalley Together
- Nick Hakim – Those Days
- Glass Beams – Snake Oil
- Lalalar – Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder
- Dean Blunt & Inga Copeland – 8
- Yas-Kaz – Jungle Book
- Blood Orange – Runnin‘
- Mandala – El-Baion
- The Kinks – Cadillac
- The Cult – The Cult Theme
- Gong Gong Gong 工工工 – Moonshadows 月後殘影
- Natalie Cole – Annie Mae
- Alphonsus Idigo – Search
- Ata Kak – Obaa Sima
- Ahmed Malek – Thème Djalti (feat. Aïda Guéchoud)
- Cecil Lyde – Happy Feeling