Biodiversitätsinitiative «Um die Artenvielfalt steht es nicht gut»

Biodiversität ist wichtig – da sind sich alle einig. Aber wie soll die Biodiversität geschützt werden? Da scheiden sich die Geister. Pros und Contras zur Biodiversitätsinitiatve im zweiten Teil unserer Abstimmungsserie.

Doch ist die Biodiversität in der Schweiz wirklich in Gefahr? «Keine Krise in Sicht» titelt etwa Weltwoche vor wenigen Tagen. Der Artikel des Biologen Marcel Züger versucht darzulegen, dass es um die Biodiversität nicht so schlecht stehe wie angenommen. Züger ist Biologe und hat im Auftrag des Bauernverbandes eine Studie verfasst, die zu ebendiesem Schluss kommt: Alles halb so schlimm. Stimmt diese Einschätzung? Das weiss wohl niemand besser als Florian Altermatt, Professor für aquatische Ökologie an der Universität Zürich und Präsident des Forums Biodiversität der Akademie der Naturwissenschaften. Sarah Heinzmann wollte von ihm wissen, wie er als Experte den Zustand der Biodiversität in der Schweiz einschätze.