«Ich will eine Kultur des Miteinanders fördern»

Jeweils donnerstags stellen wir im RaBe-Info eine Person vor, die für die Gemeinderatswahlen im November kandidiert. In einem Live-Gespräch wollen wir herausfinden, wie die Kandidat*innen ticken, welche Werte sie vertreten und was sie politisch bewegen wollen.

Den Anfang macht Bettina Jans-Troxler. Sie ist die Präsidentin der EVP Stadt Bern und sitzt seit 11 Jahren im Stadtrat. Mit ihren Bündnispartner*innen von «Meh Farb für Bärn!» will sie der Vormachtstellung von Rot-Grün-Mitte in der Stadtregierung entgegentreten.

Im Gespräch mit RaBe-Info erzählt sie, was sie zu diesem Schritt bewogen hat, was sie an Bern schätzt und wie ihre Partei mit dem Wechsel von Rot-Grün-Mitte zu Mitte-Rechts umgeht.