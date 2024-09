Peter Luisi: KI und der letzte Drehbuchautor

Wir alle denken gerne an Peter Luisis grossartige Kinofilme, wie «Schweizer Helden», «Der Sandmann», «Prinzessin» oder «Bon Schuur Ticino» zurück.

Und jetzt? Ist seine Kreativität nicht mehr gefragt? Ist seine Berufung als Drehbuchautor in Gefahr, seine Arbeit ersetzt worden von künstlicher Intelligenz?

Das Drehbuch «seines» letzten Filmes The last Screenwriter (der letzte Drehbuchautor) hat ausschliesslich Künstliche Intelligenz (KI) geschrieben. Was machte das mit ihm? Wie war das für die Schauspieler*innen, und was wird mit dieser Revolution noch so alles ausgelöst?

Drehbuchautor, Regisseur und Filmemacher Peter Luisi ist zu Gast bei Christian – in der Serie «Momente», produziert in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Leben und Gesundheit.

Kennt ihr «Habasch» oder «bchaue»? In der Rubrik «5 Minute Bärndütsch» tauchen wir mit Peter in die vielfältigen Wortkreationen der Berner Mundart ein.