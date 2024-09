Rock Ikonen Demon Live 1990

Der Sommer ist noch nicht fertig, am 10 September *20uhr* gibts das nexte Konzert Highlight by Abbazappa. Dann rocken die Britischen Hard n Heavy Prog Rock Ikonen Demon, fette Riffs und Wahnsinns Power Songs aus dem grossartigen 1990 Album, One Helluva Night (Live In Germany) Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab|+

274 Sendung 10.Sept.2024 Gespielte Lieder 1990 1990 Album, One Helluva Night (Live In Germany)

01 Demon – Night Of The Demon 1990

02 Demon – Blue Skies In Red Square 1990

03 Demon – One Helluva Night 1990

04 Demon – Commercial Dynamite 1990

05 Demon – Living In the Shadow 1990

06 Demon – The Plague 1990

07 Demon – Don’t Break The Circle 1990

08 Demon – The Life Brigade 1990

09 Demon – Life On The Wire 1990

10 Demon – Sign Of A Madman 1990

11 Demon – Hurricane 1990