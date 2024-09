Dem Meister über die Schulter schauen

Hier scheint die Zeit still zu stehen, im idyllischen Schüpfen, wo sich ein besonderes Atelier befindet, in dem noch heute Trachten aus der ganzen Schweiz entstehen. Sein Besitzer, Beat Kobel, gilt in der Trachtenwelt schon lange als Universal-Lexikon und Experte rund um das Thema Trachtenschneiderei. Ein akustischer Rundgang durch sein kleines Reich gibt Einblicke in das Handwerk mit Jahrhunderte alter Tradition, das bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Es wird berührt, beobachtet, entdeckt, wie aus scheinbar endlosen Einzelteilen ein Unikat entsteht. Im anschliessenden Interview erklärt Beat Kobel, wer früher Trachten getragen hat, wer sie heute trägt und vor allem: warum.

Eine Reportage von Anne Estermann.