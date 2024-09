Was ist los am Randweg?! (2)

Sanierung, Kündigung – wie weiter?

Alle Bewohner*innen des Randwegs 19 und 21 müssen ihr Zuhause spätestens Ende März 2025 verlassen. Die beiden Gebäude werden totalsaniert, allen Mieter*innen wurde gekündigt. Was bedeutet das für die Menschen und Familien, die teilweise seit mehreren Jahrzehnten am Randweg wohnen? Wie reiht sich die Sanierung dieser Gebäude in die Entwicklung des Lorraine-Quartiers ein? Wie können Städte für eine möglichst vielfältige Gruppe von Menschen sein? Wie kann Wohnen gerecht und sozial gestaltet werden? Wir hören in dieser Sendung:

Mariam und Axmed, Bewohner:innen des Randwegs

Markus Flück, Quartierarbeiter in der Lorraine und verantwortlich für die betroffenen Gebäude

Viktor Hirsig, Architekt, Lorrainekenner und Vorstandsmitglied vom Verein Läbigi Lorraine

Claske Dijkema, Forscherin bei Swiss Peace und Dozentin an der Universität Basel

Weiterführende Informationen:

Die Sendung findest du auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter „Radio RaBe“.