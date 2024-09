BNT: Was machen wir mit unserer Zeit?

RaBe an den Berner Nachhaltigkeitstagen im Dock8

Was machen wir mit unserer Zeit? Wie können wir sie für ein gutes Leben für Alle nutzen?

Gemeinsam suchen wir vom 10.-19. September im DOCK8 nach Antworten.

Am Podium vom Donnerstagabend diskutieren drei Menschen:

Wofür nehmen wir uns besonders viel Zeit? Wer hat zu viel oder zu wenig davon? Welche Bedeutung hat Zeit in unserer (Leistungs)Gesellschaft? Wie hängen Zeit haben und Ressourcen verbrauchen zusammen? Und was bedeutet das für die planetaren Grenzen? Welche Ideen gibt es, Arbeit und Freizeit als Gesellschaft anders zu organisieren? Und was können wir konkret tun?

Ein moderiertes Podium mit frischem Wind aus drei Perspektiven. Mit unübliche Begegnungen, überraschenden Erkenntnissen und möglichst konkreten Inspirationen zum mit nach Hause nehmen. Mit der Kunstschaffenden Lea Whitcher, Nachhaltigkeits-Forscher Nicolà Bezzola von der Uni Bern und Achtsamkeits-Profi Béatrice Heller. Moderation: Karin Landolt, gesprächskultur.ch.

Organisiert vom Netzwerk Nachhaltigkeit der Katholischen Kirche und DOCK8.