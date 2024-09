Sendung vom 13. September 2024

Heute geht es bei uns um drei grosse Themen: Geld: Wenn sich Staaten verschulden bestimmt häufig der Währungsfond, unter welchen Rahmenbedingungen die Schulden zurückgezahlt werden müssen. Das gibt dem IWF viel Macht. Freiheit: Was bedeutet es mitten in der Klimakrise, frei leben zu können? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Philosophin Eva von Redecker, heute abend spricht sie in Zürich am Reclaim Democrary Kongress. Revolution: Unser Kolumnist präsentiert seine Vorschläge zur Besserung der Welt.