Kopf Kino Köniz: Hörspiel «Vor Truur zur Freud»

RaBe an den Berner Nachhaltigkeitstagen im Dock8 Was machen wir mit unserer Zeit? Wie können wir sie für ein gutes Leben für Alle nutzen? Gemeinsam suchen wir vom 10.-19. September im DOCK8 nach Antworten. Am Podium vom Donnerstagabend diskutieren drei Menschen: Wofür nehmen wir uns besonders viel Zeit? Wer hat zu viel oder zu wenig davon? Welche Bedeutung hat Zeit in unserer (Leistungs)Gesellschaft? Wie hängen Zeit haben und Ressourcen verbrauchen zusammen? Und was bedeutet das ... >