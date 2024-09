Cecil Taylor at Fat Tuesday’s1980 – DO 19. September 2024

DO 19. September 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 216

Cecil Taylor Unit Live at Fat Tuesday’s1980 – First Visit

Die neue CD «Cecil Taylor Unit Live at Fat Tuersday’s – February 9, 1980 – First Visit» erscheint zum erstenmal auf dem Basler Label «ezz-thetics». Mit «historischer und musikalischer Bedeutung» stammt sie von mehrerern Konzertsets «Cecil Taylor Unit» im New Yorker Club «Fat Tuesday’s» und ist eine Schwester der heute vergriffenen Platte «It Is In The Brewing Luminous». Der 2018 verstorbene Pianist Cecil Taylor ist eine der grossen zentralen Persönlichkeiten des Free Jazz. 1980 enthielt sein Sextet Musiker, die seit Jahren mit seinen originellen Strategien eng vertraut waren: Jimmy Lyons (as), Ramsey Ameen (vi), Alan Silva (b, cello) und Jerome Cooper und Sunny Murray (dr, perc).