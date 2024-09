Sendung vom 17. September 2024

Heute geht es bei uns um die Lage der Linken in Europa. In Frankreich ernennt der Präsident Emmanuel Macron trotz linken Wahlerfolgen einen Konservatigven ins Amt des Premierministers. Dieser Michel Barnier sei eine austauschbare Figur, meint die Journalistin Lea Fauth. Und, später in der Sendung: Deutschland führt seit heute unter dem SPD Kanzler Scholz an allen Aussengrenzen Kontrollen durch, der britisch Premier Keir Starmer lobt die Asylpolitik Giorgia Melonis – Was ist nur los mit der Sozialdemokratie? Das fragt sich unser Politikredaktor Noah Pilloud.