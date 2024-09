The Sound of Gondwana

Supernova, 21.9.2024, 14h bis 16h….

Als der Superkontinent Gondwana vor 600 Millionen Jahren zerbrach, entstanden daraus die kleineren Teile Südamerika, Afrika, Antarktis, Australien, Neuguinea und das Indische Festland. Andres Levin, der Amerikanische Film- und Musikproduzent und Bandleader führt in seinem neuen Album „Regreso a Gondwana“ das musikalische Erbe dieses Superkontinents wieder zusammen. Entstanden ist ein musikalisches Meisterwerk aus Karibik-, Latin- und Afro-Roots. Mit dabei so grossartige Musikerinnen und Musiker wie Meshell Ndegeocello, Jon Batiste, Daymé Arocena, Gonzalo Rubalcaba, Los Van Van oder Pedrito Martinez. Grund genug es in unserer Sendung als Album des Monats September vorzustellen!

Aber es gibt natürlich noch viele andere Leckerbissen zu geniessen: Galliano ist nach 30 Jahren wieder im Business, Jazzkantine feiert ihr 30-jähriges Bestehen, Pat Metheny feiert seinen 70.Geburtstag, Nigel Hall und Dj Harrison blicken zurück auf die grossen Erfolge von Earth, Wind & Fire, in Brasilien feiern Liniker, Gilsons und Laiz grosse Erfolge, es gibt grossartige Stimmen zu hören wie Allysha Joy, Lady Blackbird oder Rosie Lowe und… und… und…

Neugierig geworden? so, stay tuned!!!!