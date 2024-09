FAKE-PUNK MIT FLUCHTPLAN

Donnerstag ist Deep Dive-Tag! Von 20 bis 22 Uhr gibt’s wieder volle Dröhnung mit folgendem Programm:

Malewicz ist eine Fake-Punkband aus der französischsprachigen Schweiz. Kurze, schnelle und

melodische Stücke, zynische französische Texte und eine explosive Bühnenpräsenz dank der

charismatischen Teodora sind das Markenzeichen der Band. 2016 als Trio gegründet und seit 2021 zu viert unterwegs, sind Malewicz nach mehreren EPs und einem Album gerngesehene Gäste auf kleinen und grossen Bühnen im In- und Ausland. Und morgen besuchen sie auch uns in den heiligen Hallen am Randweg.

Bei The Dillinger Escape Plan sind dissonante Gitarren, ungerade Taktarten und Einflüsse aus Jazz, Hardcore, Elektronik, Progressive Metal sowie Platzwunden und Knochenbrüche an der Tagesordnung. Alles nur Show und Blendung? Weit gefehlt. Die Musik hat unfassbar viel Substanz und deshalb Spotlight ON!