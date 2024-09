Sendung vom 18. September

Nahrungsergänzungsmittel begegnen uns im Alltag immer häufiger. Eines davon ist Ashwagandha, es erlebt seit einigen Jahren einen Hype, besonders bei Sportler*innen. Was Ashwagandha genau ist, was es kann und was nicht, das weiss Sportwissenschaftler Stefan Kwast.

Im zweiten Teil der Sendung geht es um den Mythos Che Guevara und die Frage, woher die Faszination für den Freiheitskämpfer kommt. Die Künstlerin Daniela Ruocca hat sich dieser Frage angenommen und will in ihrem Stück «La Piñata» den Mythos von Che Guevara zerstören.