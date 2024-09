RaBe macht Schule

Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat RaBe das Angebot für Schulklassen und deren Radioprojekte deutlich erweitert. Ab sofort können Kinder und Jugendliche aller Altersstufen – von der Basisstufe bis hin zum Gymer – die faszinierende Welt des Radios hautnah erleben. Sie erhalten Einblicke in die technischen Abläufe («Wie chunt mi Stimm vo hie ads Radio diheime?»), lernen, wie man Interviews führt und schneidet, und erhalten ein Hör-Training.

Von Februar bis Juni besuchten über 130 Schulkinder die Räumlichkeiten und Studios von RaBe. Sie beobachteten die Morgensendungen und hatten die Gelegenheit, manchmal selbst einen Song live ON AIR anzukündigen.

Besonders hervorzuheben ist das Schulprojekt „Globulo“ der Unterstufenschulen Schwarzenburg. RaBe begleitete die jungen Reporter:innen über mehrere Tage hinweg und führte sie in die journalistische Arbeit ein. Sie lernten, zwischen echten Quellen und „Fake News“ zu unterscheiden, machten sich mit der Arbeit am Mikrofon und den Grundlagen der Schnitttechnik vertraut. Als krönender Abschluss wurde eine komplette Radiosendung produziert, die am 28. Juni mittags ausgestrahlt wurde.

Wer mit der eigenen Schulklasse oder den Arbeitskolleg:innen einen spannenden und unvergesslichen Ausflug in die Radiowelt machen möchte, kann sich unkompliziert unter schule@rabe.ch anmelden.