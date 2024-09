«Tamedia produziert so zahlreiche Arbeitslose»

Massenentlassungen, Umstrukturierungen und Redaktionszusammenlegungen: In regelmässigen Abständen erschüttern solche Ankündigungen der grossen Medienhäuser die Schweizer Medienwelt. So auch vor wenigen Wochen, als Tamedia ihre neue Strategie vorstellte. Darin kündete das Medienuntrenehmen Umstrukturierungen und einen Stellenabbau in den Druckereien und den Redaktionen an.

Diese Woche hat das Unternehmen nun die konkreten Massnahmen vorgestellt. Daraus geht hervor: Tamedia will die Produktion noch mehr zentralisieren. In der Region Bern betrifft das vor allem die Lokalredaktionen. So wird etwa das Langenthaler Tagblatt zusammengelegt mit der Ausgabe Emmental der Berner Zeitung.

Die Gewerkschaft Syndicom verurteilt die Pläne von Tamedia in einer Mitteilung scharf. Wir sprechen mit der Syndicom-Vizepräsidentin Stephanie Vonarburg darüber, wie die Pläne von Tamedia im Detail aussehen und weshalb die Belegschaft daran gar keine Freude hat.