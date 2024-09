«Medina vermittelt ein Gefühl der Zugehörigkeit»

Ein Freiraum, ein Kriminalitätshotspot, eine graue Wüste, ein Begegnungsort: Die Schützenmatte ist vieles. Auf dem Areal zwischen dem Vorplatz der Reitschule und der Berner Innenstadt fliessen etliche Phänomene des Urbanen zusammen. Für viele Menschen ist die Schütz auch einer der wenigen Orte in der Stadt, an dem sie sich aufhalten können. Für diese Menschen probiert der Verein Medina, auf der Schütz eine urbane Utopie zu schaffen: Im bunten Medina- Container treffen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen zusammen, um zusammen zu kochen, zu essen, sich gegenseitig zu unterstützen. Zweimal in der Woche gibt es warmes Essen, bei Medina gibt es auch Deutschkurse und individuelle Unterstützungsangebote. Der Verein Medina gibt Menschen, denen sonst viele Türen verschlossen bleiben, einen Treffpunkt und eine Anlaufstelle. Dieses Wochenende feiert der Verein sein fünfjähriges Bestehen.