Blues Rock Ikone Beth Hart: live

24 Sept. 20 Uhr, zum Abschluss, vom Abbazappa Sommer, spezial Konzert Highlight, rockt die grossartige Blues Rock Ikone Beth Hart Songs, aus dem 2018 Meisterwerk Album, Live at the Royal Albert Hall. Merci und wir hören uns, online rabe.ch oder dab+ copyright: ipc.de.



275 Sendung 24 September 2024 *20 Uhr*Gespielte Lieder: Beth Hart – 2018 Album Live At The Royal Albert Hall

01 Beth Hart – Delicious Surprise 2023

02. Beth Hart – As Long As I Have A Song 2018

03 Beth Hart – For My Friends 2015

04. Beth Hart – Lifts You Up 2018

05. Beth Hart – Bang Bang Boom Boom 2018

06. Beth Hart – Good As It Gets 2018

07. Beth Hart – Sister Heroine 2018

08. Beth Hart – Baby Shot Me Down 2018

09. Beth Hart – Waterfalls 2018

10. Beth Hart – Saved 2018

11. Beth Hart – The Ugliest House On The Block 2018

12. Beth Hart – Trouble 2018

13. Beth Hart – Beth Hart – Love Is A Lie 2018