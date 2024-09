Kürzungen bei SRF: «Maximale Unruhe bei minimalem Effekt!»

SRF setzt den Rotstift an: 75 Vollzeitstellen werden in den nächsten Monaten abgebaut, die Tagesschau am Mittag und am Abend wird ersetzt. Sendungen wie Der Club oder Gesichter und Geschichten machen künftig über den Sommer Pause. Wir haben mit Elena Grignoli über die Sparmassnahmen gesprochen, sie ist bei der Mediengewerkschaft SMM als Regionalsekretärin für SRF Audio und Swiss Info tätig.