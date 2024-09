Sendung vom 25. September 2024

Heute hören wir im RaBe-Info eine Reportage über indigene Feuerwehrbrigaden, die im Norden Brasiliens gegen Waldbrände kämpfen und nicht nur das: Amazonien ist ein Lebensraum der Superlative. Das komplexe Ökosystem hat Auswirkungen auf den ganzen Planeten. Ein Verlust des Waldes hätte dramatische Konsequenzen für das Weltklima. Doch die Zerstörung hält an: in der ganzen Region toben Waldbrände. In diesem Jahr sind die Feuer besonders heftig. Allerdings gibt es Menschen, die sich der Zerstörung entgegenstellen.