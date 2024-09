Asyldebatte im Parlament entgleist

In der Herbstsession des Schweizer Parlaments gab es gleich mehrere Vorstösse, um das Schweizer Asylrecht zu verschärfen. Ein Vorhaben, das die SVP schon seit Jahren anstrebt. Die Unterstützung der FDP und der Mitte verhilft der SVP jetzt zu mehr Durchsetzungskraft. Einer der Vorstösse, der im Nationalrat eine Mehrheit fand, will den Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene verbieten. Die Vorlage ist jedoch grundlegend bedenklich, da sie gegen geltendes Recht verstösst. Aus diesem Grund hat der Ständerat sie and die zuständige Kommission zurückgewiesen. Damit geht die Vorlage und damit auch die Asyldebatte in eine Extrarunde. Die SP Nationalrätin Nina Schläfli ist Mitglied der staatspolitischen Kommission des Nationalrates und hat die Debatte mitverfolgt. Im Interview spricht sie über mangelnde Kenntnisse der Politiker:innen über Asylrecht und erklärt, weshalb manche Akteure trotz rückläufiger Asylzahlen das Asylrecht dennoch verschärfen wollen.