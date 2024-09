«Ich würde nirgends den Rotstift ansetzen»

Jeweils donnerstags stellen wir im RaBe-Info eine Person vor, die für die Gemeinderatswahlen im November kandidiert. In einem Live-Gespräch wollen wir herausfinden, wie die Kandidat*innen ticken, welche Werte sie vertreten und was sie politisch bewegen wollen.

Weiter geht es mit Florence Pärli von der FDP. Die Juristin sitzt seit drei Jahren für die FDP im Stadtrat, ist Mitglied in der Finanzkommission und Fraktionspräsidentin der FDP. Nun will sie in den Gemeinderat um dort nach eigenen Angaben die Stadtfinanzen zu verbessern.

Im Gespräch mit RaBe-Info erzählt sie, weshalb die Stadtfinanzen für sie das Zentrale Thema sind und was Bern tun sollte, um mehr Wohnraum zur Verfügung zu haben.