Sendung vom 26. September 2024

Vorstösse dre SVP, die zum Ziel haben, das Schweizer Asylrecht zu verschärfen, fanden diese Woche in der Herbstsession des Nationalrats breite Zustimmung. Wie kommt das? Und was haben die linken Parteien in den letzten Monaten in der Asylpolitik getan? Diese Fragen klären wir mit SP-Nationalrätin Nina Schläfli.

Und in unserer Serie zu den Gemeinderatswahlen stellen wir euch heute die Gemeinderatskandidatin der FDP, Florence Pärli, vor. Im Live-Gespräch erzählt sie was ihr an Bern gefällt und was sie in der Finanzpolitik anders machen würde.